首節打完雙方15比15平手，第2節苗商得分較多，帶著4分領先進入下半場，不過金甌經過中場討論、調整，第3節打出單節20比6攻勢，帶著10分優勢進入第4節，不過第4節苗商在古寶瑩、徐巧雲得分帶動下，曾將分差追到只剩2分，不過金甌挺過考驗，最終59比55力退苗商，搭上8強末班車。

金甌教練楊政盛指出，球隊本階段沒一場打好，練習的內容未能實際展現在比賽中，回去會再調整，也希望可以減少一些單打，多打團隊。

金甌本季陣中唯一高三球員郭又瑄是場上攻守重心，坦言壓力相當大，賽後也落淚釋放壓力；身高181公分的高一中鋒張芯葸貢獻13分、17籃板，之前打友誼賽膝蓋受傷，休息不到一個月回到球場，在比賽尾聲火鍋封阻苗商出手，為球隊穩住領先位置，她說，當下其實也沒多想，就是盡量把手舉起來，不給對方輕鬆出手的機會，沒想到球直接投到她手上，也很開心可以帶著高三學姐郭又瑄回台北繼續拚HBL女甲8強。

除了張芯葸「雙十」，林宇涵也為金甌貢獻11分、7籃板，劉亭瑜10分；苗商古寶瑩17分、8籃板，徐巧雲19分、5籃板，兩人也是苗商唯二得分雙位數，身高180公分的高一中鋒薛青霞9分、20籃板。