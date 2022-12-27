一名陳姓按摩師透過交友軟體認識國三小女友小美，兩度前往旅館發生關係，還要求小美自拍全裸及洗澡影像給他「欣賞」。事後陳男為了示威，將少女裸照船同班男同學觀看，但又擔心外洩，於是假扮「艋舺黑道」恐嚇阿達男同學並逼拍道歉裸照後又傳給其餘同學觀看，經男同學告知師長報警，陳男遭法院判處徒刑3年10月。

根據判決書，陳男於民國110年間，透過網路交友軟體認識國三少女小美，並交往成為男女朋友，雙方還兩度相約到某家旅館內發生性關係。並在兩人利用line聊天時，要求小美拍攝全裸影片及照片供其觀覽，小美不疑有他，陸續拍攝裸露私密部位的影片及照片給陳男。

未料陳男是後竟將這些不堪入目的影片，傳給小美的同班男同學觀看。而供人觀覽。但陳男又擔心男同學將影片外流，竟恐嚇男同學「我有黑道背景」、「我是臺北艋舺青山宮，他們的陣頭跟黑社會有關係」，導致男同學因畏懼，遭到陳男逼迫自行拍攝裸露全身傳給他。

陳男又得知，男同學私下要求小美代為罰寫作業，導致小美熬夜睡眠不足，還讓他遭到小美的祖母誤會，一怒下將男同學的全裸影片傳給另外3位同班同學觀覽，男同學不堪其擾下向老師報告，校方正時才緊急報警。

法官審理後，認為陳男為滿足自己慾望，而與少女為性行為，並使女方自行拍攝而製造猥褻行為之數位影像供其觀看，且事後更散布猥褻影像供男同學觀覽；另脅迫男同學自行拍攝猥褻行為影像，散布影像供他人觀覽，妨害兩人身心健全發展，陳男坦承犯行，且與男同學和解並賠償完畢，依對未滿16歲女子為性交、犯脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，判處徒刑3年10月。