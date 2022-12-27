在中國大陸持續鬆綁疫情限制下，日韓股市24日陸客相關概念股強勢上漲。不過，擔心新冠病毒擴散太快，新冠藥物可能被大陸觀光客一掃而光，有業者已祭出購買上限規定。

根據香港南華早報報導，統合東京各藥妝店庫存資料，感冒相關治療藥物快要見底，像是日本大正製藥的百保能（Pabron Gold A）就屬其中之一，有些店家乾脆就直接限制每人只能買一盒。但很多是還沒公布限買令，藥架上就已空無一物。

有位前去日本公出的大陸民眾，表示已經花了約2萬日圓，買了幾10包感冒藥以及止痛藥，且12月到目前為止，累計已購買40盒左右藥物。新加坡與台灣等地也一度出現過無藥可買的窘境，不少人是買完新冠藥物後，就立刻往中國大陸寄送。

有家連鎖藥妝店指出，也曾出現日本人把架上藥品全部掃光過，但12月來自中國大陸的客人明顯變多，日後盡可能會多添加一些感冒藥庫存。有些店家還打算以價制量，用漲價的方式抑制陸客暴買。

相較於藥妝店員，日韓股市顯得比較歡迎陸客的來訪。日本和韓國觀光相關族群股價27日大漲，主要受到中國大陸邊境解封，明年元月8日起取消入境隔離的激勵。

韓國樂天旅遊發展公司（Lotte Tour Development）一度飆升約7%，機場營運業者日本機場大廈株式會社（Japan AirportTerminal）也大漲逾4%。化妝品公司中，日本資生堂大漲7%、韓國愛茉莉太平洋也漲6%。

日本連鎖百貨公司高島屋還因此調升全年獲利預估，帶領日股27日走高，高島屋盤中一度飆升逾9%。同業三越伊勢丹股價也同時大漲8.2%，並衝上2016年2月以來最高。