基隆市長謝國樑27日在首次市務會議提出基隆市升格構想，基隆市議會議長童子瑋下午表示，樂見市長謝國樑表達對基隆行政重劃的願景，他認為可由市府及市議會共同召開「基隆市願景公民會議」，將議題的討論廣納市民的意志。

童子瑋表示，前市長林右昌與他都相當贊同基隆必須進行重劃，他主張中央地方二級制，不需要存在直轄市與縣市的差別，回歸效率與平等治理，各地依文化與生活圈劃分行政區範圍，也不會再有各縣市爭著「升格」的局面。

童子瑋指出，這應由中央政府召開全體縣市共同參與的「國土行政區重劃會議」做全面討論。而非過去討論縣市整併、升格議題時，各縣市各鳴各放、無疾而終的局面。

童子瑋強調，今日新北市瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、萬里區、金山區都是日治時期「基隆郡」的範圍，共享大北海岸文化生活圈。他認為他傾向基於共同生活圈的概念，北海岸各區與基隆市合併共組「大基隆市」較為合理，在民政、醫療與觀光的規劃上將更有效率，也保留在地的文化認同。