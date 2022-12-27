藝人小甜甜（張可昀）上周在新劇記者會中，提到好友愷樂近況，被批模糊焦點而遭到換角，之後便因理念不合退出宋逸民創辦的「藝起發光」教會，其後甚至直接被宋逸民指控「私生活有極大問題」，圈內好友紛紛力挺跳出來為她說話。近日，小甜甜的臉書湧入許多網友鼓勵，意外發現她親自回覆一位星座教授的留言，吐露近來心境。

上周宋逸民對小甜甜退教會發出3點聲明回應，其中指控小甜甜「私生活有極大狀況」，掀起網友熱議。小甜甜退出教會後，並沒有繼續對教會表態，而是將注意力轉回愛女米苔目上，深情表白「有了你之後媽媽改變了好多，尤其是知道原來這就是媽媽啊！」一番內心剖白感動不少網友。

網友湧入小甜甜的社群平台為她加油打氣，連星星教授安格斯都前來鼓勵她：「最近加油欸甜甜」，小甜甜則吐心聲回應「水逆還在逆嗎？」，安格斯則回「正要開始，現在前奏響起...2022.12.29－2023.1.18」，讓小甜甜直說「傻眼」。

另外，有網友支持表示「妳離開那教會是對的，祝福妳」，小甜甜看到也回覆「有問題的永遠是人不是神」，雖然沒有指名道姓，但疑似在暗指教會裡人事有問題。