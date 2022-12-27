蔡英文總統27日上午於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論後，中午邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論。蔡英文搭乘的車隊抵達台北賓館後，步入台北賓館。（鄭任南攝）

蔡英文總統今天舉行國安高層會議，正式拍板義務役由4個月延長為1年，隨後並邀執政黨立委在台北賓館便當會，而立委蔡易餘也趁這次的聚會向總召柯建銘道歉，也利用時間說明上周他的論述。

蔡易餘說，2022年初，民進黨剛完成四大公投的勝利，立法院卻在公投後緊接一個禮拜會期排審「新竹縣市」合併案，當下，公投勝利的喜悅不見了，剩下的是「英人設市」私利的標籤，後來又因為苗栗縣與新竹縣有不同意見，此案胎死腹中。

蔡易餘表示，最好的佈局應該是，讓林智堅直接挑戰新竹縣長，來為下一階段的大新竹合併案添燃料，但可惜的是，林智堅選擇轉戰桃園，讓桃園準備多時的選將因此跳腳。

蔡易餘說，在新竹市長，準備已久的鄭宏輝爭取提名，願意參加初選，黨中央卻在林智堅主張下徵召副市長沈慧虹，結論是桃園、新竹都在強大的少數意志下結束初選，留下「一人卡兩市」的不好印象，選戰後期，更因為論文問題以及高虹安的攻擊策略，讓沈慧虹優勢不見，造成桃竹雙敗，全國氣氛也因此低迷。

蔡易餘指出，他沒料到，選後幾個禮拜，他的父親前立委蔡啟芳忽然跳出來大喊蔡英文總統要對戰敗負責任；當然，他知道蔡總統身為主席有責任，但這個責任背後也有蔡總統對於「英人設市」「一人卡兩市」「全黨衝撞台大」這些重要過程，她都是毫無保留相挺林智堅與柯總召，所以既然要說檢討，只怪罪一人是省略了問題，應該把整體狀況一併還原一併檢討。

蔡易餘說，但是他覺得他做不對的事，這些事都已經在選戰敗選好幾個禮拜有餘了，選前不講，留到現在開砲，也根本只是馬後炮，這種馬後炮無助團結也徒增笑柄。

蔡易餘表示，今日利用總統約大家聚會的機會想柯建銘致歉，他相信這次選戰柯總召是為了子弟兵成長，一心求好心切而有失平日水準，但在民進黨立法院議事攻防仍然無人能出其右，他還記得2年前柯逼他撤案刪除憲法「國家統一之目的」增修條文前言修正案時，雖然痛苦，但他有承認，柯總召是黑暗騎士，他當小丑即可，然後，小丑都是醜話講在先，而不是鬼扯。