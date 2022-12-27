宜蘭縣羅東村卻國際溫泉酒店，首次斥資打造煙火秀，在12月31日晚上12時璀璨升空，與羅東中山公園晚上7時的「2023羅東跨年晚會」嗨翻整晚，有擔綱壓軸的金曲最佳新人ØZI、新世代女團HUR等知名歌手熱力接唱；鎮長吳秋齡表示，最HIGH的跨年演出，帶來幸福的美好記憶，一同迎接璀璨的2023年。

新世代女團HUR今（27日）至「2023羅東跨年晚會」記者會現場熱力開唱。（吳佩蓉攝）

此次晚會以3大主題打造時尚魔幻魅力跨年趴，集結縣內高校熱血青年的激光搖滾及10組重磅藝人卡司的「魅力星光」輪番上陣演唱，和超狂高空煙火秀；率先開場的是縣內各高校生使出渾身舞勁、熱力四射飆舞競技，掀開最狂放跨年盛會。

「2023羅東跨年晚會」活動節目表。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

晚上8時起，充滿活力熱情的「丘與樂」樂團大聲開唱，揭開序幕；緊接，從好聲音一戰成名的「徐暐翔」、全創作才女「ANGIE安吉」、限定嘻哈組合「火星混蛋」、全能音樂職人「GJ蔣卓嘉」、在聲林之王嶄露頭角的穿透系女聲「李佳歡」、饒舌「唐仲彣」、最受矚目的華語EDM雙人組合「G5SH」，輪番熱血開唱。

村卻酒店表示，秉持在地優良企業形象，結合當地村里長共同促進地方發展，遂在疫情過後率先施放煙火，增添羅東鎮的新特色；依酒店董事長的理念，低調行事、默默協助周遭事物，為地方繁榮打拼。今年特別斥資施放300秒、360度4D環繞的煙火，想把羅東地標打造出101的景觀，希望往後每年都能跟公所配合，成為新亮點。

「2023羅東跨年晚會」的交通管制時段及路段。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

吳秋齡表示，羅東鎮的跨年晚會是宜蘭縣的指標，以往跨年煙火是在公所的頂樓施放，今年特別跟村卻酒店配合，在他們飯店頂樓安排300秒的空中煙火秀，非常壯觀，期盼帶動周邊的觀光行銷；藉由最HIGH的跨年演出，有著幸福的美好記憶，遠離疫情陰霾，一同迎接璀璨的2023年。