F-35隱形戰機

五角大廈打算在未來5年間，大砸約1000億美元（約3兆台幣），將戰機、攻擊機和電戰平台等戰術航空機隊現代化。然而，美國國會稽核處（GAO）想要確保，美軍在採購新戰機時，能充分達到值回票價的目標。

據《防務新聞》（Defense News）報導，美國國會稽核處在上周公開的報告中說，軍方應該全面檢視這些計畫，以避免浪費和重複做同樣的事。它指出，當五角大廈和國會在做重大的投資決定時，缺乏對戰術機平台的組合分析，以及向外報告基本資訊的要求，資訊依舊有限。

研究人員警告，缺乏透明度危及2024會計年度預算，降低它該有的效率。而現在資訊不足的決策，也可能危及未來可能對抗中俄等先進部隊的狀況。儘管國防部說，打算在未來1—2個會計年度內，研究整體戰術組合，但卻抗拒提供相關資料給國會的提議，說這是內部資訊，可能無法反映他們的最終決策。

多數戰術航空組合都隸屬空軍，如A-10C、F-15、F-16、F-22A和F-35A等，但海軍和海軍陸戰隊也有為數可觀的機隊，像海軍有F/A-18E/F、EA-18G和F-35C，而海軍陸戰隊則有AV-8B、F/A-18A-D和F-35B。

不過，其中許多戰機起碼都服役30 年，也超過了建議的使用期限。儘管如此，這些平台仍是戰時確保領土安全的關鍵。近10 個月來，俄羅斯空軍在烏克蘭的失敗就凸顯了這教訓。

美國空軍官員說，要滿足未來的需求，至少需要2,100架戰術機，而海軍和陸戰隊也極力要求，要將近1,200架戰術機。為了達到這些目標，他們打算採購數以千計如F-35這樣的尖端戰機。然而，由於測試延誤和技術問題，迫使軍方為舊機延壽。

國會稽核處在報告中指出，研究發現，現有的軍機並不具備未來在戰鬥中對抗的戰力，有些人認為，有必要投資先進技術。無論如何，國會稽核處警告，缺乏更全面、更前瞻的計畫，戰機數量和戰力問題仍可能在面臨危機時，防礙空中反應的能力。