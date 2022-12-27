小甜甜退出宋逸民教會事件持續延燒，在宋逸民教會發出的聲明中提到，女星白家綺夫妻為小甜甜的小組長，如今有教友爆出白家綺夫妻在教會中地位其實只僅次於宋逸民夫妻。

根據《三立新聞網》報導，一名Ａ教友透露，白家綺與老公吳東諺不只是小組長這麼簡單，他們另一個身分為「區長」在教會的地位崇高，只僅次於宋逸民夫婦「所以教會現在算他們一起掌權，宋氏夫妻沒時間下指令，就是白吳夫妻他們最大，沒人敢怎樣！」

另外，Ａ教友也提到，教會有所謂的「愛宴」，每周五會邀請大家吃晚餐，而這時需教友認領「如果有感動，如果希望被神祝福，如果你愛神，認領一次就是一個禮拜五，一次是5千元」，至於餐點部分，他表示相當廉價，主菜都是以炒飯、炒麵及白飯為主不是太美味，而多數藝人都有認領壓力「因為這個會公佈在影片上給大家看幾月幾號誰誰誰已經認領了！」

事實上，宋逸民教會的聲明中有提到，白家綺當初為了幫助小甜甜「無數個夜晚流淚陪伴禱告，盡心竭力的在真理上不斷地鼓勵教導，但仍無法在真理及愛中感動小甜甜」，讓他們感到遺憾，而白家綺也於貼文留言「持續禱告守望」，吳東諺則寫下「為牧師師母守望，求神堅固藝起發光教會的家人肢體！也求神親自帶領甜甜」。