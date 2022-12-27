桃園龜山警分局大林所26日晚間竟接連尋獲2名失智老人，其中洪姓老翁24日就被通報失蹤，頂著寒流一路從新北鶯歌走到桃園龜山，不但曾跌倒導致臉部有傷，身上也散發異味，家屬接獲通知趕往警所接回，頻頻感謝警方協助。

桃園龜山有一位患有失智的婦人外出找兒子卻意外走失，好在經過員警幫忙，順利聯絡到家屬。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大林派出所長曾儒義、警員陳冠宇昨晚8點多巡邏時，接獲報案指龜山區公所前有迷失老人，員警到場了解是83歲簡姓婦人稱要去區公所附近兒子開的餐廳拿家裡鑰匙，但不知道餐廳名稱，警方載著簡婦在區公所周邊餐廳一間間尋找，但簡婦都說不是。

警方遍尋不著，先將簡婦載回派出所並提供熱茶暖身，經安撫詢問後，查明簡婦身分，並聯繫其兒子到派出所，兒子表示媽媽有輕微失智，常會忘記帶鑰匙而至餐廳，因當時餐廳已關門熄燈，媽媽才會找不到店，感謝警方協助。

桃園龜山警分局大林所員警在寒流夜找到一名失蹤2天的老翁，該名老翁頂著寒流一路從新北鶯歌走到桃園龜山，不但曾跌倒導致臉部有傷，身上也散發異味。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

曾儒義助簡婦返家後，和警員張楷晟、夏偉凱再度外出巡邏，又接獲民眾報案稱中興路與明興街口有一名男子無助地獨自站在路口，員警到場關心，發現男子臉部受傷包紮、渾身散發惡臭，老翁稱傷勢係跌倒受傷所致，因無法完整表達身分及家住何處，疑似有輕微失智，加上身上散發異味，疑似已流浪許久，故先行帶回派出所照護。

龜山大林派出所一晚尋獲兩名失智長輩，呼籲家中若有易走失的親人，應讓其配戴防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

經細心查詢，發現男子是24日遭通報失蹤的60歲洪姓男子，聯繫家屬後得知，洪男從新北市鶯歌市區走失，因天氣寒冷，家屬非常擔心他的身體狀況，訝異他竟從鶯歌徒步至龜山，十分感謝警方協助。

大林派出所長曾儒義提醒，天寒地凍易誘發老人隱藏疾病，家中若有易走失的親人，應讓其配戴防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式，以利民眾或警方聯繫家屬，避免發生意外情事。

一名被通報失蹤的老翁從新北鶯歌徒步到桃園龜山，龜山警方助其返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山警分局表示，112年加強重要節日安全維護工作，秉持同理心與熱誠立即回應民眾需求，結合協勤民力資源積極投入治安與交通有關之具體服務，辦理「協助民眾舉家外出住居安全維護」、「設置機動派出所」、「協助失蹤人口返家團圓」及「結合民力服務社會」等服務事項，增進良好警民關係服務。