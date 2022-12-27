寒流一波波來襲，一名女網友表示，在台北念書的德國朋友，被近日的低溫冷得受不了，直呼台灣比德國還冷，她將其PO上網，不少網友也分享身邊外國朋友的感受，其中一名網友說，芝加哥的朋友來台灣前看到台灣冬天還有10幾度，認為一點都不冷，沒想到來台灣直接重感冒。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，在台北念書的德國籍朋友抱怨，台灣比德國還冷，問網友「現在這麼冷大家怎麼『ㄍㄧㄥ』下去？」

貼文曝光，釣出許多網友分享身邊外國朋友的看法，「我芬蘭的朋友也說台北比較冷，他說來台灣以前查網路發現台灣冬天有8度，還嗤之以鼻，結果來台狂抱怨」、「連我俄羅斯的朋友也說很冷，還問我為什麼會這麼冷？明明沒有下雪」、「我的英國家教老師，16度在室內戴毛帽、圍圍巾邊發抖邊上課說台灣的冷是刺骨的冷」、「韓國跟德國的朋友都說台北比較冷」、「我法國的朋友說在台灣快冷死了，法國還可以裸體在大街上走」、「我朋友芝加哥人，想說冬天台灣10幾度應該一點都不冷，結果來直接重感冒」。

留言中不少人說關鍵在於暖氣，「絕對是有暖氣的關係，國外再冷起床還是好舒服」、「德國乾冷加上家家戶戶跟商店都有暖氣，台灣濕冷又普遍沒用暖氣習慣，體感溫度是很低的」、「你叫那些國家把暖氣拿掉，看他們會不會改說台灣比較溫暖」。