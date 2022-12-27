政府稅收超徵4500億元，英系立委串聯要求全民發放現金1萬元，也有人要求政府規畫N倍券。對此，台南市長黃偉哲今天認為，政府在定義超徵的問題上，這個名詞下得不當。不過，現在民眾已經形成一種希望政府能夠將經費給民眾的氛圍，還是希望政府將這筆錢拿出來「利益眾生」。

黃偉哲指出，雖然所謂的稅收超徵4500億元，應該是帳面上的超徵，很可能是稅務機關將「歲入基期」訂在超低標所造成；畢竟近年政府在放寬個人免稅額度、減免進口貨物商品稅收的狀況下，不一定是真的實際超收。

黃偉哲還強調，如今既然木已成舟，社會大眾普遍都有政府超收稅額這麼多的印象，他也贊成政府「從善如流」，將這筆錢回饋給所有百姓。至於形式是退現金，還是N倍券，或是其他的方式，這都可以討論的，但出發點是政府要將這筆錢拿出來給台灣的民眾。

黃偉哲也建議高層，應該要求稅務機關不能為了徵稅績效表現亮眼，甚至為了績效獎金，將歲入基期訂得這麼保守。