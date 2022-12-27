因應國防需求，蔡總統今天將公布義務役延長為一年，且不僅如此，據了解，替代役在申請資格、受訓內容都將變比以往嚴格。94年次以後出生的，將不能再申請研發替代役，相關申請資格也變嚴格，替代役訓練與召集也將新增打靶訓練及全民防衛動員課程，強化平戰轉換訓練。

根據規劃，94年出生後的役男，申請替代役資格只剩下家庭因素跟宗教因素，也就是以往靠專長因素及研發資格的研發替代役將走入歷史。

不僅如此，相關申請資格也變嚴格，比如原本家屬60歲以上的資格也將取消，家屬被列生活扶助戶條件也將取消，家屬患有身心障礙的資格，也從原本不分級，變成必須要中度以上或家屬二人以上患有輕度身心障礙或重大傷病才符資格。

此外，在精進替代役訓練、服勤與召集內容上，也增加打靶射擊訓練及全民防衛動員課程。替代役服役期間強化平戰轉換訓練，一年役期消防役實施EMT2訓練。替代役起薪也將調整為20320元，薪俸標準比照現役常備兵。