新北一名鄒姓男子去年1月叫買了傳播小姐阿秀（化名）5小時，一同在家中飲酒玩樂，約期額滿再度續約1小時，並約定發生性行為，但事後阿秀控告鄒男性侵。新北地院審結，認為無證據顯示鄒男強迫阿秀發生性行為，諭知鄒男無罪。可上訴。

判決書指出，鄒男2021年1月29日晚間7時許，透過傳播公司約了傳播小姐阿秀到家中玩樂5小時，滿期後鄒男要求續約1小時並發生性行為，事後阿秀報警控告鄒男性侵，鄒男則遭到檢察官起訴。

對此，鄒男坦承與阿秀發生性行為，原先並不認識阿秀，他是因傳播公司文宣上載明阿秀可以有大尺度肢體接觸，才選擇阿秀，當時阿秀服務時間將屆，有詢問對方是否要續約，若可以續約想發生性行為等語，阿秀同意後才有後續行為，他否認強迫阿秀，倘若阿秀有不愉快，又為何要與他續約。

新北地院審理時，法官發現阿秀雖在事發後前往北市聯醫中興院區急診，卻拒絕簽署驗傷同意書，也不願配合性侵害採證流程，藉口回去拿東西即離開醫院，僅事後再前往婦產科驗出陰道炎與輕微破皮等，難以此認定阿秀遭強制侵犯，認為並無其他積極證據可證明鄒男涉案，故諭知無罪。可上訴。

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