八大綜合台《WTO姐妹會》分享各國關於「洗」的文化，提到日本當地獨有「洗錢」習俗，傳說用特定神社的水清洗金錢，就會令財富增加！莎莎之前去東京旅遊時就有「洗錢」經驗，「因為我比較想洗大張的，我就帶了千元鈔票去洗，還同時幫我很多朋友一起洗，但那個水流蠻強的，同時十幾張我好難顧，比撈金魚還難，真的很怕它流走。」

徐瑋吟則分享台灣傳統的「洗錢」文化，在端午節的正中午或是過年時放168塊零錢讓它在水裡煮滾，放在家中特定位子生財，她說：「我身邊每個有這樣做的人，那段時間都會小發財然後偏財運也會好！」

節目也提到各國「洗澡」文化，莎莎提及前陣子在網路上看到日本計畫在2025年推出自動洗澡機，洗澡過程甚至會放音樂，讓使用者彷彿也在洗心靈，郭彥均稱讚商品像是「人類的救星」，來自香港的Jenny則不服輸表示，香港早在幾年前就為了行動不便或是老人發明了坐式自動洗澡機，只是在兩者外型比較之下，香港的洗澡機卻被虧像是坐「電椅」？！來賓岑永康聽了後則開玩笑說：「這兩個我都不會用，到我這年紀一定是找真人來洗，泡澡的時候要有人聊天。」

來自日本的田中提到日本人愛泡澡，經過統計，日本家庭用水有40％都是泡澡使用，田中也分享日本人有三個省水妙招：「其中一個是大家泡澡不要換水，順序來說的話第一個進去的人是爸爸，下一個是小孩，媽媽是最後的。」徐瑋吟也說：「我曾經看過日本一款泡澡粉，功能是加速身體發熱跟代謝，因此可以讓水溫不用放到很高，也是省水錢方法之一。」在聽完日本的分享後，來自聖露西亞的韋喆相當驚喜表示聖露西亞也會全家人用同一個浴缸水洗澡，他說：「比如生病的時候，家人們就會開始從爸爸、媽媽先洗，生病的人最後洗，等於是用全家庭的力量把那個病毒趕走，也象徵團結的力量。」《WTO姐妹會》每周一至周五晚間11點於八大綜合台播出。