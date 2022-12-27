由灣聲樂團和智榮基金會、民視電視台合辦的《臺灣的聲音 新年音樂會》連以及續4年不畏風雨、疫情登台演出，且全程由電視、網路轉播，迄今已累積數百萬人次收看，身兼製作人的施振榮會長也期望，《臺灣的聲音 新年音樂會》成為臺灣年度舉辦的盛會及傳統。有別於西方交響團編制，灣聲樂團特別加入東方國樂器組成近百人的二十一世紀新交響樂形式，將於2023年1月1日14:00在台北國家音樂廳再次撼動登場，目前票已售罄！

主要以演出「臺灣人創作的音樂」及「臺灣素材所創作的音樂」的灣聲樂團，自2019起與智榮基金會、民視電視台合辦《臺灣的聲音 新年音樂會》。2023年的演出節目包括在地原民美聲為新年祈福，梅派傳人新創跨界華麗登台，以及瑞士蘇黎世confluence音樂總監簡碧青的大提琴演奏等。

原鄉美聲的歌謠源自於這片最早土地的智慧，歷年來已邀請東元驚嘆號-賓茂國中VASA東排灣古謠隊、屏東SUPAW草埔部落青年會、泰武古謠傳唱、莊國鑫原住民舞蹈劇場，為大家展現先民流傳下來的珍貴文化，成為新年音樂會的傳統特色之一。本次邀請來自南投、致力於傳統文化的研究與典藏的臺灣原住民族賽德克族青年會，過去的賽德克族人透過音樂表情達意、分享喜悅，賽德克族青年會透過田調以及進駐授課的方式，把原本即將消失的傳統音樂又重現在部落裡，希望青年們能透過蘊藏著祖先智慧的歌謠歌詞，感受傳統文化的力量。今年將以傳統祭祀歌樂組成的《原民序曲》為新年音樂會揭開序幕。

國際知名京劇表演藝術家－魏海敏1991年拜入梅門，為梅葆玖先生首位入室弟子。魏海敏的傳統底蘊深厚，深得梅派精髓，所扮演的舞台人物跨越流派、穿梭古今，備受全球各地戲迷與表演藝術界的肯定。魏海敏不僅專擅古典劇目，她所主演之新編作品發揮傳統戲曲精髓之餘，亦開創當代戲曲表演典範，每每令觀眾驚艷難忘。曾先後榮獲「亞洲最傑出藝人獎」、「世界十大傑出青年獎」、「梅花獎」、「國家文藝獎」、「金曲獎」等，目前是國光劇團、當代傳奇劇場兩大劇團的靈魂人。本次將跨界與交響樂團攜手詮釋由經典京歌〈梅雨箋〉與〈但願人長久〉串起的京劇幻想曲《飛來人間》。旅歐大提琴家返臺再現經典

瑞士蘇黎世confluence音樂總監－簡碧青是當今活耀於國際樂壇，備受各界矚目的大提琴獨奏家及室內樂專家。她曾在世界知名的音樂廳，如美國紐約的卡內基音樂廳、德國的柏林愛樂音樂廳等，舉辦過多場大提琴獨奏會與室內樂音樂會。曾以獨奏家的身份受邀在Richard von Weizsacker (德國前總統)榮獲馬哥德堡市所頒發的奧托皇帝勳章在馬哥德堡愛樂交響樂團的協奏下演出；並兩度(1998及2016年)受臺灣總統之邀，在總統府所舉辦的系列音樂會中演出。本次將再現曾與英國皇家愛樂合作錄製並榮獲波蘭Fryderyk錄音大獎、由Fabian Muller(法比安·穆勒)創作以臺灣經典歌謠為素材的《台灣狂想曲》。

國際知名作曲家以臺灣素材創作一國寶級作曲家、同時也是臺灣女婿的Fabian Muller(法比安·穆勒)，為2023《臺灣的聲音 新年音樂會》全新創作以音樂描繪臺灣山林地景、萬物聲響及生命呼吸的全新創作－《Mutter Erde》(大地之母 - Mother Earth)。身為臺灣女婿的Fabian Muller(法比安·穆勒)，臺灣已經成為他的第二個家，無論是臺灣的人文或音樂等，皆成為他近年創作的養分。同時也受到岳父-簡滄榕畫家創作的《姨公公》繪本、「大地之母」系列等這些充滿臺灣力、藝術力的作品影響，更是渴望能將臺灣美麗的色彩融入於音樂創作之中。

2013年曾榮獲全美小號獨奏大賽冠軍的侯傳安，被法國小號獨奏家Eric Aubier讚賞為“擁有最銳利技巧及最高穩定性的小號演奏家”。學生時期曾以創校以來最高演奏成績畢業於新加坡國立大學楊秀桃音樂院，並獲得全額獎學金完成學士學位及美國新英格蘭蘭音樂院碩士文憑。在畢業同年考取國立臺灣交響樂團小號聲部首席。除此之外，侯傳安也參與世界各個交響樂團的演出，例如：新加坡交響樂團、波士頓室內交響樂團、漢堡歌劇院樂團等。波士頓環球報曾經以“無論樂句或音色皆以最華麗方式呈現的小號獨奏”報導他的吹奏。這次將演奏音樂總監李哲藝以北管、漢民族、閩南、客家與原民五大元素的全新創作小號協奏曲《家己的聲》，顛覆古典與傳統的想像。