屏東基督教醫院「急性後期整合照護計畫」，於北屏東地區包括高樹至萬巒等鄉鎮，推出腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折急性後期照護居家模式，病人免出門，由治療師到家指導復健，大大減輕傷者及照顧者的舟車勞頓。

完整而積極的復健治療，已經證明可以明顯降低病人住院日期與功能缺失，為協助腦中風、創傷性神經損傷等病人把握復健黃金期，健保署積極推動「急性後期整合照護計畫」，希望病患透過照顧減少失能。

屏基推動「急性後期整合照護計畫」居家模式，復健治療也能在家進行，減輕病患、家屬負擔。(屏基提供)

醫院選擇符合要件個案，在急性期穩定後，依嚴重程度及恢復潛能，安排病患接受密集復健治療，讓病患恢復獨立生活的能力，降低病人長期失能的風險，減輕健保醫療、家庭與社會負擔。

屏基復健科主任王重元表示，在醫院病房經常聽到病人家屬問「父親中風了，但是行動不便也無法上下樓，到底該怎麼去復健？」、「很希望能夠住院接受高強度復健，但是看護費用太高，沒辦法負擔」或者病人住不慣醫院，天天吵著要回家，但是又怕錯過復健黃金期。

如今「急性後期整合照護計畫」居家模式，只要經過屏基復健團隊評估，出院後立刻無縫接軌地到家中提供被動關節運動、擺位、床上活動及轉位訓練、肌力及耐力等訓練及服務。

王重元表示，因應人口老化，愈來愈多病人在急性醫療後可能出現失能情形，將大幅造成對醫療體系、家庭及社會照顧負擔或依賴，在治療黃金期內立即給予積極性整合性照護，使其恢復功能，將可減少後續再住院醫療費用、減輕家庭及社會照顧負擔。