今年國內爆發Omicron疫情以來，基層醫療院所提供居家照護確診者關懷服務，透過電話或通訊軟體追蹤個案健康情形，但明年1月15日起即將被取消，引發基層醫界不滿。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，主要考量春節期間基層醫療量能，因此選擇先取消「非核心」醫療服務，未來也會朝居家照護醫療常態化方向前進。

指揮中心近日發文地方政府及醫界團體，明年1月15日起取消確診居家照護之個案管理措施，也就是不再提供確診者關懷服務，但第三波Omicron疫情虎視眈眈，衛福部突然鬆綁的做法，引發基層醫師反彈。

中華民國醫師公會全國聯合會監事長洪德仁認為，第三波Omicorn疫情預計有200萬人染疫，針對老人、小孩、慢性病等脆弱族群，應提供可即時聯繫的醫療諮詢管道，不宜在此時全面取消居家照護個案管理。

中華民國基層醫療公會理事長林應然則指出，輕症居家照護是住院隔離治療的延伸，高危險患者在隔離期間轉重症的案件屢見不鮮，若只通報快篩陽性而不提供居家照護，等於將高危險患者暴露在極高風險之中。

羅一鈞對此回應，指揮中心曾向地方衛生局了解，如果春節10天連假期間要維持所有居家照護服務內容，基層需要派出很多人力來負責每天打電話關懷追蹤，會排不出人力，反而會排擠到春節期間已經限縮的基層醫療量能，因此決定自明年1月15日起取消非核心的醫療服務，讓大家更聚焦在防疫作戰。

羅一鈞強調，快篩陽性民眾診療、視訊診查、開立抗病毒藥物等服務都沒有取消；根據以往經驗，春節開診數較少，指揮中心亦提高誘因，在春節期間提供加成的費用，讓醫療院所能夠負擔加班出勤的費用。

指揮中心日前預估國內第三波Omicron疫情高峰可能落在2月初，也就是農曆春節過後。羅一鈞指出，目前規劃合理調整相關醫療服務，才不會讓資源配置過多在追蹤評估方面；如果疫情沒有明顯變化，將持續往「居家照護醫療常態化」的方向前進。