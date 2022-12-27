2023年元旦衛武營國家藝術文化中心將連續第15年衛星直播維也納愛樂新年音樂會，用黃金之聲和迷人爵士樂開啟新的一年。由奧地利國寶級指揮大師弗朗茲．威爾瑟－莫斯特（Franz WELSER-MÖST）率領維也納愛樂樂團，陪民眾和全球超過90國一同歡慶新年；1/2（一）《摩城之聲 搖滾古巴》接力上場，爵士音樂家徐崇育和Jazz Supreme爵士樂團，將和古巴爵士巨匠哈維爾．馬索（Javier MASSÓ）和勞爾．皮內達（Raul PINEDA）合作，展示爵士即興魅力。

徐崇育 & Jazz Supreme樂團演出資料照。(攝影 Joe Russo，衛武營國家藝術文化中心提供)

維也納愛樂今年10月首度造訪衛武營一票難求，為此衛武營在文化部支持下和主辦單位特別爭取戶外直播，讓更多民眾透過大螢幕欣賞樂團精彩的表演。想要再次感受奧地利指揮名家與黃金之聲的風采，不容錯過2023維也納愛樂新年音樂會，1/1（日）18:00在衛武營戶外劇場衛星直播。此音樂會已有83年悠久歷史，每年元旦由樂團成員票選出的指揮帶領，在金色大廳演出史特勞斯家族成員作品。2023年新年音樂會的指揮弗朗茲．威爾瑟－莫斯特，繼2011、2013年，第三度指揮維也納愛樂新年音樂會。同日同場地16:00特別邀請問他跨界樂團演出，該樂團由二胡、西塔琴、大提琴等東西特色樂器組成，將以融合世界音樂、探戈、爵士、即興、現代等風格音樂暖場，歡迎民眾自備野餐墊席地而坐，透過直播重溫維也納愛樂來臺時的感動。

元旦隔日曲風一轉，黑人靈魂經典和古巴爵士搖滾將席捲衛武營音樂廳，1/2（一）14:30的《摩城之聲 搖滾古巴》由爵士音樂家徐崇育策畫，音樂會兩大主題「摩城」和「古巴」，分別聚焦將福音、藍調、放克、節奏藍調等黑人樂種集大成的美國知名廠牌摩城唱片（Motown），以及將古巴傳統音樂與爵士樂、搖滾樂、靈魂樂相互融合的古巴傳奇爵士樂團Irakere（伊拉克雷樂團）樂風。

《摩城之聲 搖滾古巴》特別邀請兩位古巴傑出爵士音樂家，鋼琴家哈維爾．馬索被爵士權威雜誌《DownBeat》譽為「年度最佳拉丁爵士樂手」，爵士鼓手勞爾．皮內達所屬樂團曾獲葛萊美獎最佳拉丁爵士專輯獎。此次音樂會將以徐崇育的低音提琴為軸心，加上10人以上的樂團編制，並罕見地包含雙鋼琴、雙爵士鼓組成兩個節奏組，演出史提夫．汪德（Stevie WONDER）、馬文．蓋伊（Marvin GAYE）、伊拉克雷樂團、厄內斯托．葛奈特（Ernesto GRENET）等摩城音樂與Irakere的經典作品。