伊朗國營媒體報導，伊朗當局今天要求一架飛往杜拜的班機改道，禁止前國家足球隊隊長達艾（Ali Daei）的妻女出境。伊朗傳奇名將達艾曾聲援國內反政府抗議活動。

路透社報導，伊朗當局下令達艾妻子搭乘的馬漢航空公司（Mahan Air）班機降落在波斯灣內的伊朗小島基希島（Kish Island）後，伊朗司法部宣布達艾的妻子遭禁止出境。

53歲的達艾是伊朗最知名的退役足球員之一，他是前德國足球甲級聯賽（Bundesliga）前鋒，曾效力於拜仁慕尼黑（Bayern Munich），他在國際賽踢進109球的紀錄保持了很長一段時間，之後才被葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）超越。

伊朗學生通訊社（ISNA）稍早報導，達艾說：「我的女兒與妻子被趕下飛機，但她們沒有遭到逮捕。」

「如果她們遭禁止（出境），護照查驗系統應該會顯示，但沒有人能回答我這是怎麼回事。我真的不知道為何會發生這些事。」

達艾說，他會設法安排讓他的家人回到德黑蘭。他又說：「他們是想要逮捕恐怖分子嗎？我的妻子與女兒是要到杜拜旅行幾天再返國。」

達艾先前在社群媒體聲援抗議活動後，有關當局本月關閉他擁有的珠寶店與餐廳。

這波抗議是由22歲的庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引起。她因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭到道德警察逮捕羈押後在9月16日死亡。

伊朗指控西方國家、以色列與沙烏地阿拉伯煽動騷亂，這是官方為了替伊朗領導階層卸責的說法之一，並據此逮捕數十名具雙重國籍者。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111227