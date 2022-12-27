以《博恩夜夜秀》走紅的喜劇演員博恩，擁有台大雙學士高學歷的他，是台灣少數可用英文說脫口秀的表演者，他接受雜誌專訪，暢談一路走來的心路歷程，也自爆真實身高其實有170以上，沒有外界所想的那樣嬌小。

在被問到最想撕掉貼在身上的哪個標籤時？博恩舉例說外界一直覺得他很矮，他曾講過自己身高為169公分，但呱吉講168公分，賀瓏又在外面說他167公分，甚至越傳越矮，還曾聽到166公分的版本，彷彿大家都對事實不太在乎；他說，去做員工健康檢查時，量出來的身高是170.6公分，但是就算公布，他保證大家的印象還是會停留在之前，不會因為新資訊而有任何改變，所以他認為標籤是撕不掉的，「他們都沒有比我高，但都會說比我高，就是要取得某種優越感，我覺得這個現象滿有趣就是了。」

網友們紛紛敲碗，期待《博恩夜夜秀》第4季，但其實博恩在第1季時被罵到不行，讓他一度失去自信，他仍清晰記得第1季被觀眾直指「怎麼這麼難笑！難看！」讓他相當尷尬，他也透露自信心最低落的時代，就是在建中三年及《夜夜秀》第1季那年，「這4年撐過去就是你的。如果現在要送一點建議給建中時期的我的話，那就是不要失去自信！」

當提到《博恩夜夜秀》對於社會的影響力，博恩自豪表示在用詞上面，他看到超級明顯的改變，很多人都覺得「苗栗國」這個詞是他發明的，但卻不是，他指出在之前就有很多人在用，只是他將這個詞發揚光大，所以自從上了那一集之後，大家都會開始用「苗栗國」這個詞，不僅僅是「苗栗國」，當他們做《炎上BURN》節目之前，大家不會講「炎上」這個詞，只會說「被出征」三個字，博恩開心說：「結果節目一出來之後，現在所有人都在講『炎上』，而且把它當動詞使用。」博恩認為這就是實質的社會影響力，他是可以改變語言的。

對於喜劇段子的想法，他會跟妻子討論，但是妻子笑的點永遠都不在他想做的點上面，反而妻子比較具備所謂「喜劇演員的幽默」，就是看到別人失敗的樣子，會覺得比較好笑的那種，博恩說：「她自認比全台灣所有的喜劇演員都好笑，就跟很多網路上的酸民一模一樣。」

博恩語開玩笑說自己是全方位的藝人，但提到自己最不擅長表演的環節就是跳舞，他笑說：「跳舞真的是我人生當中少數的痛，我就是不會跳，就算訓練滿久的，還是會很放不開，什麼胸律，沒辦法，謝謝！」但說到唱歌，他覺得可能還有點概念，可以玩這個東西，但是拜託大家不要再叫他跳舞。

談到2023年的新計畫，博恩透露想做喜劇節的企劃，就是為了要「文化反殖民」，希望台灣北中南的人都可以前來共襄盛舉，若是海外也可以慕名飛過來一起表演，他就覺得是一場夢幻共演，他想讓沒有言論自由的人看到：「哇！台灣居然可以辦這麼多的表演，而且真的什麼都可以講，吸引他們也想要來台灣講。」博恩不改搞笑本色，補充道：「只要不放到網路上就可以。」