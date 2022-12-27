紫南宮招財錢母，非常搶手。（廖志晃攝）

紫南宮元旦發送招財錢母，加碼送金雞蛋。（廖志晃攝）

竹山鎮紫南宮最受歡迎的招財錢母，將於元旦發送第1波，12月31日上午8點開放排隊，必須戴口罩；紫南宮主委莊秋安表示，由於前2年受疫情影響，因此，元旦發送錢母加碼4168顆金雞蛋，蛋中有金戒指、現金兌換券，數量都比往年加倍。

紫南宮建廟於清乾隆10年（西元1745年），至今已有278年歷史，主祀神為土地公福德正神，神龕內左右側的石頭公與土地公婆為同祀神。

莊秋安指出，農曆新年生肖屬兔，傳統俗語有鼠年興、牛年壯、虎年猛、兔年強、龍年等，因此，以「 蹲兔跳躍」設計錢母，拿到錢母就會財運亨通。

莊秋安說，招財錢母鍍上純金、純銀色，金色象徵富足平安，銀色代表銀兩寓意發財，圖騰以土地公神像、玉兔為主軸，以代表富貴的牡丹花襯底，佐以兩枚金元寶。金兔年錢母分為金幣、銀幣並以單枚錦袋分裝，精裝版則以金兔造型鑲嵌金、銀兩枚錢母合成套組，希望帶給所有信眾，不管工作、事業、家庭，都能順利平安。

莊秋安表示，中央流行疫情指揮中心已不強制民眾戴口罩，但由於當天會有很多人排隊群聚，因此，請排隊民眾一定要戴口罩，保護自己也保護他人。

紫南宮將於元旦上午9點，在龍轉好運處發送招財錢母，信眾只要於今年12月31日早上8點，到明年1月1日早上9點前排入隊伍，都可獲得兔年銀色錢母1枚；前4168名排入隊伍信眾，可獲得1顆金雞蛋，金雞蛋內含有福氣兌換券，獎項包括2錢金戒指5只、1錢戒指20只，現金2000元100包、1000元100包，還有鼠年套幣精裝版275組、牛年套幣精裝版750組、虎年套幣精裝版1000組及兔年套幣精裝組300組；另外還有牛年、兔年項鍊各500條，兔年福氣金錢母618枚。