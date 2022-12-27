縣府社會處購置老人文康休閒巡迴服務專車，縣長楊文科（左）開箱。（羅浚濱攝）

「唐山過台灣沒半點錢，剎猛打拚耕山耕田…」縣府社會處購置1台全新老人文康休閒巡迴服務專車，內有全新卡拉OK視聽設備，縣長楊文科27日開箱，偕同社會處長李國祿，獻唱他最熟悉的「客家本色」後啟用，讓全縣老人服務據點的阿公阿婆都能卡拉很OK！

楊文科強調，「老中青幼通通照顧」的社會福利政策，老人福利部分暨9月推出敬老卡可搭乘計程車後，再新購老人文康巡迴服務專車，今後亦將持續推動各項老人福利，打造樂齡宜居的高齡友善城市。

楊文科說，這次新購置老人文康車，可以到各鄉鎮村里的關懷據點、社區活動中心和老人中心，讓大家享受歡樂唱歌的幸福小時光，只要申請，就可以把車子開到社區，歡迎鄉親預約唱歌！

李國祿說，縣內原有的文康車是內政部2005年捐贈，服務至今已17年，設備老舊，今年在各鄉鎮巡迴提供近100次服務，約3000名長者受惠。

為提升服務長者的品質，社會處運用公益彩券盈餘基金200萬元，購置這輛全新的老人文康休閒巡迴服務專車，配備全新卡拉OK視聽設備，50吋電視，內建中文、英文、客語、台語、日語共5萬多首歌曲，還可以欣賞電影。

李國祿則說，老人文康車可舉辦歌唱比賽、影片欣賞及各類老人休閒文康娛樂聯誼活動，提供各項老人福利服務諮詢、宣導福利政策、配合防疫、反詐騙、交通安全、衛生保健或災害防救等宣導。民眾若有預約老人文康車巡迴需求，可洽老人文康車預約專線5518101轉3144彭先生。

社會處指出，為落實照顧老人福利，社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，自2018年的45處後逐年增加，預計明年將增至104處，老人免費健康檢查從70歲調降到65歲、爭取中央補助長照2.0計畫經費從4億6千多萬元，增加到今年7億1千多萬元，成長154％。