彰化縣和美育兒親子館、公設民營托嬰中心及社區活動中心，27日上午開幕，這是彰化縣內第一家公設民營托嬰中心，第五座的育兒親子館，未來可收托40名未滿2歲嬰幼兒，扣掉補助每位家長僅需負擔約1500元，王惠美說，未來縣府將陸續完成16間公設民營托嬰中心及13處育兒親子館。
彰化縣長王惠美表示，彰化老年化及少子化嚴重，縣府積極向中央爭取經費，獲補助3000萬，另外縣府自籌1461萬、公所配合款200萬，共計4661萬來興建和美育兒親子館；和美育兒親子館未來1樓為育嬰中心，可收40位0~2歲小孩、2樓為育兒親子館，一年可服務至少3萬人次、3樓則作為山犁社區活動中心使用。
王惠美還強調，和美公設民營托嬰中心每月托育費僅需7000元，若扣掉政府補助每月5500元，等於家長每月只要負擔1500元。截至今年9月縣府向中央爭取2億138萬7416元經費，將逐步在縣內各鄉鎮布建16處公設民營托嬰中心及13處育兒親子館。
和美鎮長林庚壬表示，2年前在他議員任內，縣長就著手規劃土地要設立和美育兒親子館、公設民營托嬰中心，經過23個月的努力終於完成，現在和美公設民營托嬰中心設立，加上剛落成的國民運動中心，未來若能成立衛福長照大樓，就能讓老中小都能得到照顧，他將持續努力來爭取。
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