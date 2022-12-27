2022年第5屆諸羅山國際軟式少棒邀請賽今天進入淘汰賽階段，低年級組的新北大豐國小靠著鄭紹宇再見安打，以4比3擊敗中大紅襪，挺進8強。

大豐在預賽2戰全勝晉級16強淘汰賽，今天面對社區性質的中大紅襪卻贏得辛苦，大豐在前3局各得1分，中大紅襪則是在2至4局攻下分數，5局上大豐換上第2任投手鄭宇威，他用13球連飆3K，守住平手局面，也讓球隊有機會在下半局跟對手說再見。

5局下大豐前2棒打者都靠著守備失誤上壘，並靠著盜壘攻佔二、三壘，第3棒鄭紹宇敲出左外野再見安打，以1分差氣走對手。

大豐總教練孟廖燦東表示，過去球隊在諸羅山曾寫下高、低年級都進4強的紀錄，希望今年兩隊都能至少晉級8強，今天低年級組已率先達到設定目標。

敲出生涯首支再見安打的鄭紹宇是陣中中心打者，他透露，在關鍵時刻上場打擊不會緊張，「那時候只想著把球打好就好，謝謝教練給我機會累積經驗，敲出再見安打很開心。」目前三年級的他，二年級才開始打棒球，最欣賞的是味全龍強打者吉力吉撈・鞏冠，「想要跟他一樣當重炮手，敲全壘打。」