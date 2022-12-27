金門榮服處長游文勇(右)致贈感謝狀，感謝欣屏天然氣公司董事長郝以知(左)長年慰問金門地區清寒榮民之善舉。(圖／金門榮服處提供)

歲末年關將至，欣屏天然氣公司秉持「取之於社會，回饋社會」之企業精神，董事長郝以知今(27)日上午特別跨海來金與榮民服務處處長游文勇等人，前往金寧地區關懷清寒榮民並致贈慰問金，寒冬中送暖，游文勇也致贈感謝狀，感謝欣屏天然氣公司長年慰問金門地區清寒榮民之善舉。

家住金門金寧地區的榮民蔡婆婆，因行動不便致使長期臥床，家中成員為照顧她也無法從事正職工作，僅能靠打零工勉強維持生計，家中也因龐大醫療照顧費用使生活陷入困境。

今日上午，欣屏天然氣公司董事長郝以知在金門榮服處長游文勇、社工員許加聲及社區組長蔡承坤陪同下，在寒冬中前往蔡婆婆家中慰問，家屬對於郝董事長能於春節前夕，不遠千里前來金門慰問表示無限感激，郝以知除對蔡婆婆家屬辛苦照顧表示感佩外，也細心叮囑天冷要做好保暖，注意身體健康狀況。

金門榮服處長游文勇表示，感謝欣屏天然氣公司長期支持金門清寒榮民慰問與遺孤認養活動，堪為企業社會責任與公部門最佳的表率，將妥善運用捐款及物資，並持續媒合各種外部資源，誠摯邀請社會大眾一起發揮愛心，共同關懷弱勢榮民照顧其生活。