農委會主委陳吉仲因不滿國民黨籍台北市議員張斯綱等人指控計畫抄襲憤而提告，台北地院26日首度開庭，下次開庭時間將在明年2月20日。陳吉仲今(27)日指出，可以用最嚴格標準檢視自己的報告，但無法忍受任何人誣衊。

台北地院昨傳訊張斯綱等人比對陳吉仲過去承攬農委會的研究，與2003年的期刊相似處高達77.33％，強調嚴正的查證與質疑是對權力者的監督；桃園市議員凌濤也指出，陳吉仲承攬科技部發表的文章之相似度高達40％以上。

陳吉仲今日參加「企業誠信交流暨茶葉溯源法遵便民論壇」，針對張斯綱等人委任律師認為，政府官員應對他人意見要有較大的容忍，陳吉仲表示，各界可以用最嚴格標準檢視自己所有的研究論文、國際期刊和政府研究報告，但無法忍受因為選舉而污衊自己的名譽。

陳吉仲表示，這次到法院提告並不是透過檢察官，而是透過自訴來捍衛學術名譽，而不是像他們說的政務官就可以被誣衊，這樣的做法完全無法讓人接受，昨天法官已經做了第一次審理，之後也會盡全力繼續捍衛自己的聲譽。