雙囍擁有姣好身材。（JKF提供）

雙囍。（JKF提供）

雙囍在JVID的洗車影片，吸引老司機點名服務。（翻攝雙囍臉書）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF，12月封面女星邀請人氣JKF女郎雙囍拍攝性感封面照。雙囍憑藉性感身材、大膽作風以及胸前的「囍」字紅色刺青作為鮮明的標誌，很快脫穎而出，雙囍笑說自己在模特兒行業度過七年之癢，今年步入第八年，對於拍攝一系列挑戰人體極限都是和JKF合作並創造高點閱，「每次照片PO上網的影片總是有上萬網友按讚，讓我更有動力創造美麗的作品」，在歲末年終之際，雙囍獻上對粉絲滿滿的感謝。

雙囍分享自己名字的由來，開心的說：「囍的含義很多，都是好的意思，一個喜也是喜，兩個加起來更是喜上加喜，多麼棒呀！當然事事總有不順心的時候，比起著墨那個當下，舒壓真的是非常重要的一件事，以我來說最棒的就是去戶外親近大自然，如果時間不充裕的狀況下，那就看個電影、影集之類的，主要還是得找到自己最愛的事，讓自己可以振作起來，離開負面情緒！」。

雙囍最新的拍攝作品除了JKF封面照，在JVID頻道推出最辣妹子濕身洗車影片也大受歡迎，小麥的膚色和傲人的身材，搭配VVIP濕身洗車服務，讓老司機紛紛指名雙囍為他們服務。雙囍感謝JVID頻道讓粉絲更認識她，「在這裡可以感受滿滿的愛，解放大家壓抑的情緒」。問及工作時碰到的困擾？她說，因為拍攝大尺度影片，戶外取景時都得低調不然會引起特別關注的眼光，在有限的時間裡捕捉到想要照片和影片，久而久之練就「隨時放電」的魅力，讓拍攝起來更加順利。