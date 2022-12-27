李康生跟李千娜的CP版海報曝光。（禾力文創提供）

李千娜與美麗華的大海報合影。（禾力文創提供）

李千娜宣傳新片《山中森林》不遺餘力。（禾力文創提供）

明年賀歲強檔《山中森林》，繼電影定檔海報公布所有演員群後，26日針對電影主角中李康生與李千娜的配對，發佈了兩人CP版海報，除了凸顯出李康生全身刺青江湖人的漂泊，也把李千娜化身風塵女子的淡淡哀傷，在脂粉味中透出。另海報中最為突出的就是兩條龍魚，而這龍魚寓意著兄弟若無法一躍龍門，則成為刀下魚肉，傳遞電影所闡述的弱肉強食。

電影預告即將在這周公布，導演姜寧坦言因受到最近社會氛圍影響，YT、臉書、IG等等社群都對於開槍的畫面，相較以往都有比較嚴格管控，只好讓預告一修再修，姜寧說一部江湖電影的預告如果沒有槍枝的呈現，就好像鬼片沒有鬼一樣，雖然盡所能把開槍畫面剪掉許多，但為了預告的流暢度及畫面的暴力美學，最後還是保留了幾個開槍畫面，「如果這樣預告還是無法通過廣告審查，只好請廣大的朋友們幫忙多多分享。」

電影分級確定為輔15級，姜寧說這樣的尺度已經很感謝了，畢竟江湖片總有一些血腥及開槍犯罪情節，自己也覺得未滿15歲還是不要來看的好，更開玩笑說如果一個兄弟片是普遍級的話還真不知道會是怎麼樣的氛圍。

《山中森林》在12月31號會在美麗華影城舉辦一場跨年煙火口碑特映，主要是因為美麗華停辦了3年的摩天輪煙火，今年依舊沒有舉辦，但在一樓百貨廣場前將會舉辦跨年演唱會，晚上9點時，男主角李康生將會率領眾演員登上跨年演唱會舞台宣傳電影《山中森林》，9點半電影開演，將會在電影院內用片中海上煙火橋段播放，讓觀眾跟金馬影帝一起度過2022迎接2023。