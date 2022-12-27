新北市三峽北大國小本月16日驚傳出現露鳥俠，對著校內女教師露出生殖器，嚇壞師生，轄內員警接獲報案後，立即逮捕露鳥的28歲余姓男子，余男謊稱是褲子太鬆滑落，但警方仍將他移送法辦，該名受驚教師事後也向校方請假就醫。教育局表示，學校已召開校園安全會議，提供受害教師相關輔導處遇方案，目前暫時取消放學後的校園開放。

警方指出，該名女教師當晚6點多獨自在教室辦公，聽到奇怪聲音，轉身卻發現余男露出生殖器對著他，雙方都被嚇了一跳，余男見狀轉身逃跑，女教師則是將門反鎖，打電話給警衛室，當天即到派出所報案。

余男到案後聲稱是在校園外等朋友，無聊才到校園晃晃，但褲子褲帶太鬆才滑落，不過警方後續也依妨害風化、性騷擾防治法等罪，將其移送新北地檢署偵辦。三峽警分局強調，目前疫情解封，許多校園都對外開放，警方仍會與校方加強溝通，除完備監視器系統，也會加強校園治安維護工作。

教育局回應，校方本月17日場地外借，16日下午活動廠商頻繁進出、門禁管制不慎遭不明人士闖入，事發當時學生均已離校，女教師目睹遛鳥俠後，校方知悉後依規定完成校安通報，通報時限符合規定，案發後受害老師即報警協處，學校後續多次至派出所配合偵辦。

此外，學校已召開校園安全會議，提供受害教師相關輔導處遇方案，就門禁強化管制研議相關策略，並暫時取消放學後校園開放。並運用相關集會及課程融入時機向全校師生宣導防範，避免類案再生。

教育局強調，將督請學校持續與轄區少年警察隊及派出所綿密連繫，加強校園周邊治安熱點巡查，並持續督導各校加強門禁管理措施，以維護校園安全，另經向校方瞭解，該師需分次請假就醫，先請該師以病假處理，並協助該師代課費用事宜，待取得醫療證明，將協助教師改請公假。