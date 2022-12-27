藝人小甜甜傳出理念不合離開宋逸民所屬教會，卻被批「私生活有很大的問題」，事後則有多名教友出面指控教會暗黑內幕，引發外界關注，知名音樂人許常德指出近來發生多起紛爭事件，除了教會介入教友私生活外，還有博客來僱傭換承攬及理科太太銷售心理諮商課程，而這3起事件有個共同點就是「怎麼去對待一個脆弱的心」。

許常德表示近日發生博客來僱傭換承攬、理科太太銷售心理諮商筆記課程及教會介入教友私生活3事件，除了都是瞬間爆發關注度和情緒度的新聞，還有一個共同主題，就是「怎麼去對待一個脆弱的心」，他指出不論是現實壓力、情感受傷或信仰依靠，都會讓人出現需要被信任傾訴、甚至被照顧的脆弱狀態。

至於這些事件的給予者，能否不趁人之弱，許常德強調將是會不會踩到底線的關鍵，接著指出若當作危機處理，結果反而會越來越糟糕，因為當下需要的3大要素是真心、純意以及愛，若此刻還存有著些許聰明和自私，將會是明顯失敗。

對此，網友紛紛留言表示教會一事最容易踩到底線，紛紛留言：「教會是可以傾訴無助跟脆弱的地方，結果事後脆弱反被拿出來攻擊，真沒良心」、「共同點就是自大狂妄」、「都是以權威之名濫用人的信任與依賴，行權勢霸凌控制之實」、「應該是拿捏分寸的問題」。