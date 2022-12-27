男星宋逸民所創立的「藝起發光」教會近日爆出不少黑料，接連有前教友抖出當時退會原因，引起外界譁然。男星阿Ben過去曾捐獻百萬元後退出，凌晨在IG酸爆教會留言區可說是「逸起作文」，而令一半徐小可也有發文，疑似暗指宋逸民若不為所作所為道歉，就無法進入天國。

阿BEN先前被爆捐了一百萬給教會，他發文還原當時情況，宋逸民剛成立教會時，告知小組長們要帶頭奉獻，夫妻倆便付出被要求的金額，不過在擴堂時感到不安，便選擇離開，但因為知道「奉獻是給神，不是給人」，所以當初所付出的金錢也沒有要回來。

阿Ben和老婆徐小可接連開砲宋逸民。（圖／阿Ben、徐小可 IG)

不過，隨著許多黑料被爆出，阿BEN忍不住喊話：「該面對的還是要出來面對自己曾經的所作所為⋯跟解釋當時做出決定的起心動念是為什麼？」但隨著宋逸民持續神隱，許多支持教會的教友紛紛上教會臉書貼文下方留言力挺，阿BEN爆走先在IG限時動態中厲聲批評這些留言簡直是「逸起作文」，接著狂酸：「帶風向比稿大賽開跑囉，同時間發文同樣的關鍵字，要不要回覆9大疑問就好」

而老婆徐小可在IG限時動態曬出一張與阿 Ben合照，只見兩人穿著紅色衣服，阿Ben手中還抱著孩子，一方面謝謝上帝「一直這樣抱著我們，沒放開過手」，但隨即引用福音寫下：「我實在告訴你們，如果你們不回轉，變成像小孩子一樣，一定不能進天國。」疑似是在暗諷宋逸民教會中的所做所為，希望他們能回頭是岸，好好給大眾一個交代。