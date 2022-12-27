直播》躲記者745天！蔡英文為兵役接受提問 中時新聞網互動全紀錄

總統蔡英文今（27）日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，包含保險、伙食津貼等在內，二等兵月薪由6510元一次調至26307元，未來還將推動服役年資可以銜接勞退制度，並可在大學透過彈性修業完成兵役。

蔡英文在記者會中親自宣布，經過2年完整的評估與檢討，決定從2024年起恢復1年期的義務役，適用對象為2005年1月1日以後出生的役男，「我必須承認，這是一個無比困難的決定，但是身為總統、三軍統帥，捍衛國家安全，確保國家利益，讓台灣永續生存，確保世世代代自由民主的生活方式，是我做為總統無可迴避的責任！」

未來會區分主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統四大區塊，來明確防衛任務，其中志願役將擔任「主戰部隊」，負責領土安全任務；義務役以「守備部隊」為主，負責國土的守備、設施防護及民防等任務；並將整合民間力量和替代役，強化救災、醫療等民防系統；後備系統則以退役志願役進行充實，並提供相當數量，未來可在戰時動員。

蔡英文指出，許多國人對過去當兵的經驗感受是浪費時間，有人質疑4個月練不好為何變1年，或是僅是回到過去的狀況，充斥老舊的訓練方式，因此她已要求國安會跟國防部，針對這次義務役恢復1年的方案進行調整，包括強化訓練內容，未來義務役將參照美國等先進國家訓練方式，增加新武器的操作訓練、實戰化的訓練課程等。

此外，役男月薪將大幅調漲，以二等兵為例，包括保險、伙食津貼及專業加給等在內，月薪將達到26307元，且隨軍階提升還會相對有增長，要讓年輕人可以安心服役，更將推動「服役年資銜接勞退制度」修法，讓義務役年資可與勞工退休年資併計，並由國防部負擔雇主提撥的責任；同時會與大專院校溝通彈性的修業方式，讓役男可以在大學期間同時完成服役與學業。

蔡英文希望各界能支持今天提出的方案，除了要求國防部與國安會持續精進內容、落實執行以外，她也抱持開放態度，希望朝野政黨、民間團體、專家學者、社會各界能夠進行更多良性討論與溝通，讓方案更好、戰力更強，讓義務役的這一年更有意義，讓國家更安全，讓台灣永續生存，我相信這是我們生長在台灣這塊土地上2300萬人共同的目標。

蔡英文說，「各位所有國人同胞，我相信絕大多數的人都有一顆熱愛國家的心，都願意為國家盡一份力，都願意為守護我們身邊所愛的人，不計代價、拚盡全力，只要台灣夠強，就會是全球民主自由的主場，就不會變戰場，青年也不用上戰場！」

蔡英文表示，台灣要告訴全世界，在民主或獨裁之間我們堅信民主，在戰爭與和平之間我們堅持和平，讓我們展現守護家園、捍衛民主的勇氣和決心，我相信這將會迎來全世界民主自由的勝利。