中國大陸建築業慘淡，加上美國、歐洲可能陷入衰退，印度趁勢崛起，如火如荼的基礎建設已成為全球鋼鐵需求低迷的救世主。

美媒財經媒體報導，印度明（2023）年將超越中國，成為全球人口最多的國家。目前印度正處於建設熱潮中，總理莫迪（Narendra Modi）正在尋求實現公路、鐵路網絡和港口現代化，盼與大陸競爭全球製造中心地位。

印度今年持續擴張基建，成為僅次於中國大陸的全球第二大鋼鐵消費國。據世界鋼鐵協會數據，2023年印度鋼鐵需求可望成長6.7%至約1.2億噸，為主要經濟體中成長最快。

印度最大鋼鐵生產商JSW Steel副總經理Jayant Acharya表示，任何國家於建設階段都需要大量的鋼鐵和大宗商品，而印度這10年將經歷此階段，到2030年的鋼鐵消耗量可能增加超過2億噸。

印度能生產自己所需的大部分鋼鐵，但同時也需要更大量的鋼鐵進口，以滿足激增的市場需求。據政府數據，印度4月至 10 月進口鋼鐵年增 15%，至 310 萬噸。

擴大進口的同時，印度當地生產商開始擔心廉價鋼鐵產品大量湧入，造成品質參差不齊。政府數據顯示，中國大陸占10月進口量四分之一以上，而俄羅斯鋼鐵輸入印度的數量也增加。

儘管印度市場成長強勁，但就鋼鐵消費總量而言，仍遠遠落後於亞洲其他競爭對手。世界鋼鐵協會表示，印度2023年需求不到中國9.14億噸的七分之1。

報導指出，印度能以多快的速度縮小差距，將取決於莫迪建設規畫能否成功，該國財政部估計到2025年，印度國家基礎設施計畫，將需要1.4兆美元資金（約台幣42兆元）。