北市今年5月13日、6月17日發生營造業勞工職災死亡事件，經查這2件罹災勞工，均未接受安全衛生教育訓練，且截至11月底，北市已發生15件營造業勞工死亡災害，較去年同期增加，北市勞檢處主任祕書康水順說明，會加強宣導雇主提供職業安全訓練，如未確實執行，會依《職業安全衛生法》 開罰3萬至15萬罰鍰。

據統計，今年營造業職業災害增多，截至11月底，北市已發生15件營造業勞工死亡災害，其中7人未接受一般安全衛生教育訓練、約占47％，較去年同期5件死亡職業災害中，未有教育訓練1人、約占20％已大幅增加。

康水順說明，件數增加可能因今年疫情趨緩，工程陸續開工所致，加上趕工容易出問題，不只北市增加，全國也呈現增加趨勢，後續會加強宣導，要雇主提供勞工至少6小時的職業安全訓練，如果現場稽查發現未執行，第一次通知改善，第二次會依《職業安全衛生法》 開罰雇主3萬至15萬罰鍰。

勞檢處也說，北市5月13日、6月17日發生營造業勞工從7樓電梯直井開口墜落至地下1樓電梯機坑、勞工自1樓機械停車間墜落至地下2樓車臺板的職災死亡事件，經查這2件罹災勞工均未接受安全衛生教育訓練，欠缺對自身安全防護意識與知能。

勞檢處指出，於災害調查時也發現，有雇主提供罹災勞工的教育訓練證明，發證單位為非營利法人，該單位辦理教育訓練，未設立職業訓練機構，不符合職業安全衛生教育訓練規則，呼籲雇主應慎選合格的安全衛生訓練單位。