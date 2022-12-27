隨著2022年即將結束，外媒盤點聯準會和華爾街所做的經濟與市場預測都失準，展望明年，在通膨仍然居高不下而股債市大跌之際，分析師建議投資人應該更謙卑、更謹慎，為更多可能出乎意料的發展做準備。

外媒報導，聯準會直到今年初都仍堅持通膨是「暫時」（transitory）的現象，隨著這場大流行病導致的供應鏈瓶頸逐漸緩解，物價就會回落，但後來的發展並非如此，俄羅斯入侵烏克蘭導致能源、糧食價格飛漲，成為讓聯準會經濟預測破局的黑天鵝。美國的消費者物價指數（CPI）年增率在6月飆升至9.1%，創下1981年以來最大漲幅。儘管CPI年通膨率在11月大幅回落至7.1%，創下今年1月以來的最小漲幅，但就歷史水準來看仍然很高。

華爾街大咖分析師曾預期今年美國金融市場將表現平平，但標普500指數今年以來已下跌19%，三大指數都料將打破連漲3年的升勢，並創下自2008年金融危機以來表現最差的一年。債券市場更慘，料將創下史上表現最差的一年。

展望2023年，分析師普遍認為美國通膨已經到頂，不太可能再度反彈，有鑑於此，他們也普遍認為市場可望在明年反轉，尤其是在通膨升高促使聯準會暴力升息下慘跌的債券可望搖身一變成為明年的大贏家。

但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）曾表示現在斷定通膨已經到頂仍為時過早。根據聯準會12月會議後發布的點陣圖，央行決策官員預期利率最高將在明年升至介於5%～5.25%，其中位數為5.1%，高於9月預估的「最終利率」4.6%，且最新預測預告央行要到2024年才會降息。

不過有些分析師認為在一連串大幅升息後，隨著經濟持續放緩，或許聯準會未必需要將利率升到頂。KPMG安候建業首席經濟學家Diane Swonk表示，目前企業的財務情況仍然良好，一旦聯準會開始放寬政策，市場馬上就會對其轉向做出回應。

儘管如此，從今年學到的教訓還是讓華爾街建議投資人明年宜更加謹慎，為「更多意外」做準備。根據美銀所做的調查，受訪的基金經理普遍認為通膨高漲是明年市場最大的尾部風險（tail risk），其次是全球經濟陷入嚴重衰退，以及央行堅守緊縮政策。