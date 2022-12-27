國小校園出現露鳥俠？新北市三峽區北大國小16日晚間出現一名變態男子對著校內女老師露出生殖器，當場將女教師嚇得花容失色；三峽警獲報後火速在17日就逮到這名露鳥男子，但他竟瞎扯稱是褲子太鬆滑落，事後被依刑法妨害風化及性騷擾防治法移送法辦。

據了解，這名女老師當天晚間6時許獨自一人在教室內辦公，由於她背對著門口，絲毫沒發現28歲余姓男子已出現在教室門口，這時女老師發現背後有聲響轉身查看，直接目睹余男露出自己的生殖器對著自己，嚇得她立刻大叫「你是誰？你怎麼進來的！」。

余男嚇了一跳後轉身就逃跑，女老師則立刻將教室門鎖上並打電話給警衛室，而女老師晚間10時到三峽警分局三峽派出所報案，隔天警方就火速逮捕余男。

據悉，余男從事粗工，有毒品前科，但有輕微的智能障礙，他稱當天是在校園外面等朋友，無聊才進到校園內晃晃，走到該間教室後，因為褲子褲帶太鬆才不慎滑落，但警方並不接受他離譜說法，仍將他依刑法妨害風化及性騷擾防治法等罪移送新北地檢署偵辦。

三峽警分局強調，校園安全是警方重視的工作，由於目前疫情解封，許多校園都對外開放，但警方仍會與校方加強溝通，除了監視器必須完備外，警方也會持續加強校園治安維護工作，避免再有類似事件發生。