勞動部日前宣布新聘家事移工每月薪資應達2萬元，為降低薪資調整衝擊，勞動部提供非屬經濟弱勢的一般雇主聘僱家庭看護移工，把原有的家庭看護工薪資提高至2萬元，就可以申請最高6000元補助，截至12月23日共受理5萬6338件，呼籲符合資格的雇主應盡速申請。

發展署針對聘僱外籍家庭看護工的雇主，提供薪資補助，其中符合免繳納就業安定費的經濟弱勢雇主每月補助3000元、最多補助3年，最高補助10萬8000元；如非屬經濟弱勢雇主，而是一般聘僱外籍家庭看護工的雇主，則每月補助1500元，最多補助至4個月，最高補助6000元。雇主依規定提出薪資補助申請經審核通過，發展署會按季自動核算雇主可請領的補助金額，並於次一季第3個月5日匯入雇主提供的存摺帳戶。

據統計，截至23日共受理5萬6338件、核准4萬3379件，其中一般雇主申請達5萬2997件、核准4萬826件，勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦表示，雇主申請薪資補助時，應檢附約定薪資達2萬元以上的勞動契約、雇主本人國內金融機構帳戶存摺封面影本，並且應在聘期有效期間提出申請，如聘僱尚未生效或許可已失效者，都不符合申請規定。

發展署提醒，聘僱外籍家庭看護工的一般雇主，有效聘僱期間落在今年8月10日至今年12月31日間者，應於明年1月3日前提出申請；符合經濟弱勢的雇主，有效聘僱期間為今年8月10日至2025年8月9日之間者，則應該於2025年8月11日前提出申請。