頭前溪隆恩堰河道堰下設有魚道入口，讓原生魚迴游。（羅浚濱攝）

頭前溪隆恩堰高差約3米，影響魚種上溯洄游和生態基量。（羅浚濱攝）

縣府農業處今年委託新竹縣生態休閒發展協會，完成頭前溪流域生態調查研究，發現何氏棘魜、琵琶鼠及美國螯蝦等外來種，嚴重破壞流域內弱勢原生魚種，疑有5個魚種消失，隆恩堰等人工構造物高差達3米，影響其他魚種上溯洄游。

農業處長范萬釗表示，頭前溪2009年做過1次生態調查，為了解這12年來的變化，委託單位在頭前溪上游到下游設置16個監測點，以蝦籠誘捕、蜈蚣籠誘捕、夜間撈捕、專業垂釣、急流及草下撈捕等方式調查。

發現原生魚類有11科40多種，蝦蟹類9種，遭放流的外來物種有，何氏棘魜、琵琶鼠、觀賞用慈鯛科魚類及大口黑鱸等，因外來魚種強勢入侵，造成流域內原生弱勢物種遭受影響。

之前調查急需保育的台灣特有種飯島式銀鮈，流域內原有的泥鰍、孔雀花鱂、溪鱧及斑馬雀，在這次調查中並未發現，部分物種的數量也明顯減少，分布範圍更限縮，甚至有棲地遷移情形。其中，何氏棘魜危害原生種生態最嚴重，調查時一併移除約1500條。

調查認為，頭前溪洄游型的白鰻、鱸鰻、日本絨螯蟹或原生魚蝦蟹類，因河堰、固床工、攔沙壩及消波塊等不當設計施作，影響分布及上溯，上游支流固床工及攔沙壩高差超過3米以上，段差下的魚量比段差上多很多。

頭前溪原生魚依魚種不同，3到10月是迴游到上游產卵的季節，隆恩堰高差約3米，下游常見魚類飛躍消波塊上溯，河道堰下雖設有魚道入口，因閘門為控制水量，常遭垃圾卡住，枯水期時常關閉，影響魚種上溯洄游和生態基本流量。

范萬釗並指出，竹東水資源中心營運後，處理過的廢水符合排放標準，能穩定頭前溪冬季的水量，避免水中生態缺水死亡，調查收集的資料將提供給二河局等單位參考，也會透過縣府和社團網路等方式進行生態宣導。

縣長楊文科表示，頭前溪水質在全國河川調查都是名列前茅，此調查結果證明頭前溪生態豐富外，環保局在五龍工業區進行水質監測做的很好，未來可做為水質調查的參考。