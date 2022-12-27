近期美元走強，一路狂升息，詐騙集團也搭上金融時事，以高額定存利率行詐騙之實；台中太平區1位40多歲的陳姓男子日前收到手機LINE訊息，加入自稱「專業客戶經理」理財群組，對方推薦美金定存，佯稱每年利率高達5％，陳男心動下到銀行欲匯1萬美金匯出，行員發現有異，立即通知警方前來，才順利保住其血汗錢。

陳男誤信有利率5％美金定存急到銀行匯款，經行員報警警方苦口婆心勸阻才保住血汗錢。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局太平派出所日前上午9點多接獲轄內元大銀行郭姓女行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，疑似遭詐騙，請求警方協助」。

員警到場關懷瞭解，原來陳姓男子前些日子收到手機LINE訊息，邀請他加入某某理財群組，在理財專員各類金融投資的推薦下，男子選擇最近最夯之一的美金定存，每年有5％左右的定存利率，認為是相當穩定的投資，於是拿出積蓄新台幣30多萬元到附近銀行匯款。

幸辦理手續期間，郭姓行員熱心關懷，進而發現男子對匯款人及款項用途均支吾其詞，深怕是詐騙手法，即通知太平派出所員警前來關懷，經員警耐心地說明這類典型假投資詐騙案件，才讓男子恍然大悟，避免受騙多年辛苦錢打水漂。

太平分局分局長葉志誠表示，投資詐騙手法多，「萬騙不離錢！」呼籲民眾投資應尋求正當管道，如有相關疑問可撥打110或165反詐騙專線即時查證。