日本最大國際石油開發業者帝石（Inpex）剛簽完一份合約，內容明載在未來20年期間，每年要從美國液化天然氣業者Venture Global LNG，位於路易斯安那州的CP2接收站採購100萬噸天然氣。而這座CP2液化天然氣接收站，計畫將於明年開始興建。

日本公共電視NHK於27日報導，包括三井物產、伊藤忠商事和日本最大電力公司捷熱（Jera）等幾家大型日企將與阿曼達成協議，可望從2025年起，每年再買約200萬噸天然氣且為期10年。

這些動輒10年或20年的長約，其實是日本液化天然氣業者早已棄用的合作方式，這些業者預估2030年以後，潔淨能源將會取而代之傳統燃料。因此，短約才是業界主流，至少在今年尚未發生能源危機之前。

全球地緣政治緊張下，液化天然氣的供給面預估在未來幾年間應都會吃緊，造成進口成本大增以及助長通膨大漲。全世界液化天然氣最大買家的日本政府也正在評估，在自己面臨燃料短缺下，如何強化屬於國安等級的能源安全。

不過，短約的現貨供應恐怕會有中斷之虞，且價格又一直在歷史高點盤旋。故日本燃料業者才會又重回長約的懷抱，一方面確保不太會發生斷貨現象，同時也可順勢壓低成本。