全球晶片業雜音頻傳，庫存增加現象層出不窮，尤其美國商務部10月初對大陸祭出新一輪晶片出口管制，本月15日再把36家大陸公司列入黑名單，對大陸晶片業造成衝擊，根據陸媒第一財經報導，在A股上市公司當中，超過千億人民幣市值晶片公司只剩3家，比3個月前的6家又減少一半。

截至12月26日收盤，中芯國際以超過3000億元人民幣（折合約新台幣1.34兆元）市值居首，其他晶片公司僅剩紫光國微和北方華創市值超過千億，包括卓勝微、匯頂科技、華潤微等多家市值曾經達千億的晶片廠商股價都腰斬。上述某晶片上市公司董事長透露，前兩年晶片行業發展速度太快、資本太瘋狂湧入，如今很多創業公司要證明自己的價值，可能還需要等上一兩年。

報導提到，若從全球市場來看，晶片行業明年也可能面臨一場大蕭條，多家機構預測明年全球半導體市場將出現下滑，半導體代工市場前景也不容樂觀，根據研調Gartner預測，2023年全球半導體銷售額將比今年減少3.6%至5960億美元；IC Insights預期，明年全球半導體銷售額將減少5%至6042億美元；世界半導體貿易統計組織（WSTS）則預測，明年全球半導體銷售僅剩5565億美元、年減幅4.1%。

但也並非所有晶片廠商都沒有成長機會，Gartner分析師盛陵海表示，大陸的晶片市場成長預計會高於全球，他強調國內的半導體供應鏈體係正在重塑，包括消費類產品、汽車和工業領域等都有發展空間。研究機構Omdia分析師何暉則說，未來成熟製程的需求可能會更大。

英國《金融時報》則以「華虹爲中國晶片戰略帶來希望」為題撰文指出，海華虹半導體是中國第2大晶片代工製造商，原本一直處於次要地位，但現在美國限制中國取得尖端晶片技術，北京政府不得不重新評估國內半導體供應鏈，專注於成熟製程的華虹可能因此得到重視。值得關注的是，已在香港上市的華虹上個月已獲得監管部門批准，將在上海以科創板進行25億美元的2次上市，大部分募資所得將用於升級和擴展生產設施。