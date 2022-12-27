民進黨台北市議員王世堅昨（26）日在議會送新科市長蔣萬安，一幀其祖父、先總統蔣中正巨幅照片作為「第一份禮物」，引發各界熱議。網友則翻出，2014年11月28日投票前夕，王曾在臉書發文喊「懇請支持最棒的市長7號柯文哲」，這篇文章與王後來的「柯黑」形象大相逕庭，吸引大批網友朝聖，紛紛留言紀念，更有不少人盛讚王居然沒刪文，果然是「史詩級真男人」。

王世堅2014年11月28日曾在臉書發文寫道：「王世堅誠摯拜託：就在明天，改變台北！就在明天，改變成真！懇請支持最棒的市長7號柯文哲；柯文哲帶來改變、帶來希望、帶來進步！王世堅誠懇拜託。」

這篇文章隨著柯文哲卸任，被網友再度翻出。截至目前已吸引超過1萬個讚、2400則留言與破千次分享，不僅掀起網路風潮，更引爆新一波「考古朝聖熱」。

網友紛紛表示：「堅哥果然是史詩級真男人」、「真男人！負責，不刪文」、「我就是來簽到的」、「我要來為歷史做見證」、「神串留名」、「見證『現在的柯黑都是先前的柯粉』這句話是真的」、「早看出來，堅哥對柯P愛之深、責之切，他倆很像，都不會跟你說好聽話，但會默默為你做很多事的，他們就是真愛的CP啦！滿滿的愛啦！」