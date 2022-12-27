台中市日租套房非法旅宿多集中於逢甲商圈及一中街商圈周邊，衍生色情、毒品等公安治安問題，嚴重影響社區住戶安全。逢甲某日租套房遭裁罰2次且勒令歇業，但仍繼續違法營業，台中市府觀旅局施鐵腕，26日會同其他單位強制執行斷水斷電處分。

觀旅局表示，西屯區逢甲商圈因鄰近大學學區，學生套房林立，該日租套房業者將建物隔成多間套房違規經營日租套房非法旅館，以鄰近商圈的便利性及低廉的價格吸引旅客入住，經查獲非法經營事證明確，已於今年1月及11月依發展觀光條例分別裁處10萬元罰鍰並勒令歇業。

但該日租套房業者經勒令歇業仍無視法令繼續營業，嚴重影響公共安全，對此，觀旅局依發展觀光條例第 55 條、行政執行法第27與28條及台中市特定目的事業停止供水供電及強制拆除作業要點等規定，強制執行該建築物斷水斷電，以維護台中市旅宿公共安全。

觀旅局進一步表示，台中市日租套房非法旅宿多集中於逢甲商圈及一中街商圈周邊，造成住宅社區出入份子複雜，衍生色情、毒品等公安治安問題，嚴重影響社區住戶安全。此外，日租套房未經政府建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險。另業者為規避政府查緝，網路上登載資訊往往不完整。

觀旅局指出，統計今年1月1日至12月25日止，市府稽查小組已稽查452家次，查獲非法經營161件，刊登攬客廣告23件，罰鍰累計1739萬元。觀旅局強調，日租套房等非法旅宿皆已列入市府專案取締重點對象，有專人定期上網搜尋日租套房違規廣告資料列管，呼籲非法業者千萬不要以身試法。