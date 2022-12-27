桃園市沿海地區較缺乏醫療資源，市府自2019年起委託醫療院所開辦行動門診，看診服務將邁入第5年，計畫也逐年滾動式調整，明年持續在大園、觀音與新屋區開辦行動門診，將在據點增設遠距會診，衛生局也鼓勵院方，除家醫科外可評估在地需求增開專科門診，讓沿海民眾就近透過智慧醫療獲得專科會診照護。

衛生局近日公布明年度提升緊急醫療服務品質，大園、觀音及新屋區醫療網絡服務計畫醫療院所審查結果，大園與新屋區均由新國民醫療社團法人新國民醫院負責，觀音區則由衛福部桃園醫院新屋分院辦理。

衛生局副局長蘇柏文表示，考量桃園沿海地區醫療資源較不足，民眾就醫不便，2019年起連4年委託醫療院所建置沿海醫療網絡服務，提供行動門診、遠距會診等服務，由都市區醫療機構組成專業團隊到區內無醫里別設置據點，就近提供專業醫療服務，減少民眾要大老遠跑到都會區就醫的現象。

據統計，今年截至11月底，行動門診共開設253診次、巡迴門診與諮詢服務共1990人次（包括行動門診523人次）、預立醫療照護諮商推廣共374人次、居家醫療訪視共189人次、參加健康講座共計505人次。

蘇柏文指出，現行動門診的診別多為家醫科，衛生局鼓勵院方可評估當地居民實際需求，增設其他專科門診。此外，過去僅能在衛生所進行的遠距會診服務，也將在行動門診開放，盼透過匯整醫院其他體系，加強遠距會診實際效用，目前新國民醫院擬提供骨科、復健科與皮膚科的遠距會診服務，讓沿海市民透過智慧科技，就近獲得專科會診照護。

蘇柏文也提到，合作醫院也會在行動門診據點辦理衛教講座，讓民眾在看診同時也能學習正確就醫觀念，另也提供居家訪視服務，由醫療團隊親赴不便出門就醫或需後續追蹤的民眾家中訪視，盼透過多元服務，提供沿海民眾醫療關懷照護。