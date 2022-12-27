阿Ben、徐小可扮演「玉兔夫妻」。（民視提供）

浩子飾演后羿。（民視提供）

阿翔飾演嫦娥。（民視提供）

Amanda笑說人生首次扮演白骨精。（民視提供）

《民視第一發發發》短劇單元，由浩角翔起、白家綺擔綱主持群，帶領藝人群來為大家在除夕夜晚上10點短劇單元爆笑演出，日前邀請吳東諺、張家瑋、阿Ben、徐小可、安妮、Amanda、熊霓及《台灣那麼旺》歌手凱文、林宇呈、林宇甄演出。故事從阿翔扮演的「美艷動人」嫦娥與吳東諺飾演的吳剛一起回到廣寒宮與玉兔家歡慶一年一度除夕大團圓開始。

短劇中，每位扮相造型都是製作單位量身打造，阿翔光是服裝造景就花了7位數，最特別的是，大家所拿到的劇本都是「假的」，因為所有人都不按腳本，即興發揮，超級瘋狂。飾演后羿的浩子，說自己還有導播的身分，受訪時還「歪樓」介紹飾演吳剛的吳東諺是燕赤霞，讓飾演「嘿山老么」的白家綺跟著胡說，搞笑表示自己是牛魔王，沒想到浩子卻突問她跟妖精張家瑋、安妮還有Amanda誰美，為了不得罪其他人，大家直接拚場尬舞，讓訪問現場瞬間失控。

首次表演過年短劇單元的「玉兔夫妻」阿Ben跟徐小可，演出時歡樂氣氛也讓他們印象深刻，阿Bne：「有場戲是我們玉兔一家跟嫦娥、后羿吃團圓飯，也太猛了真的有位總鋪師在煮，一桌滿滿的豪華餐點我就吃起來，錄影就真的在吃桌菜整個停不下來」。人生第一次飾演飾演「白骨精」的Amanda，哭笑不得的表示，人生第一次這麼有「骨感」還站在阿翔旁邊，「到底是誰選的角色。」