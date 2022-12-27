交通部高速公路局辦理的「國道1號高速公路門型鋼構吊裝作業」將於27日晚上23時至翌日上午6時進場施作，屆時國1平面北向林口至五股交流道間主線車道、南向33.5K至34.2K內側車道、以及國1高架段北上泰山轉接道出口將封閉管制，提醒用路人提前改道。

新北市交通局表示，管制期間，原由林口交流道B北上至五股交流道的車輛，請改道台4線或105縣道接台1線至五股交流道；另外，長途行駛國一北上的車流可於平鎮系統交流道轉台66線→台61線→台64線→五股交流道；或於機場系統交流道轉國道2號→國道3號→台65線→五股交流道；直行往臺北方向小型車與大客車，請利用五楊高架；利用五楊高架往五股、三重方向車輛請改由平面車道經替代道路。

交通局呼籲駕駛人，行經管制區域請減速慢行，並依指示牌面行駛，遵守管制人員指引，以確保行車安全；請注意沿線資訊可變標誌，可隨時收聽警察廣播電台及撥打高速公路局1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。