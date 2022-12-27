《美麗島電子報》26日公布12月國政民調，行政院長蘇貞昌的施政滿意度跌至34.7%，為2019年3月以來最低點。對此，精神科名醫沈政男提及副總統賴清德在2018年擔任閣揆的滿意度數據，直言「蘇貞昌現在即使想要繼續做，還做得下去嗎？」沈政男也斷言，陳建仁看來將會接任閣揆。

《美麗島電子報》公布的12月國政民調顯示，總統蔡英文執政滿意度跌7.6個百分點，來到38.9％，行政院長蘇貞昌也跌4.8個百分點，來到34.7％。對此，沈政男今日在臉書貼出賴清德擔任閣揆時的施政滿意度趨勢圖，其中2018年民進黨九合一慘敗，賴清德下台前的滿意度仍高過四成，「你說，蘇貞昌現在即使想要繼續做，還做得下去嗎？」沈政男也斷言，看起來陳建仁將會接任閣揆，至於副閣揆或許就是鄭文燦。

對於蔡英文今將接受記者提問，沈政男說蔡英文顯然意識到必須趕緊調整自己，才能避免跛腳。他直言為政之道無他，就是多多跟人民溝通而已。