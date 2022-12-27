南投縣政府結合縣內餐廳，推出特色年菜。（廖志晃攝）

南投縣長許淑華，扮演總鋪師推薦特色年菜。（廖志晃攝）

南投縣政府結合縣內餐廳，推出特色年菜。（廖志晃攝）

南投縣長許淑華，率縣府團隊結合在地餐廳業者推出特色年菜，請民眾踴躍選購；她並邀請全國各地遊客，明年1月14日到2月5日遊賞南投燈會，新年是福兔本命年，深獲大小朋友喜愛的「卡娜赫拉」卡通兔將於燈會再度現身。

南投縣政府27日舉辦「南投地方特色年菜行銷推廣會」，許淑華變身最美總鋪師，推廣在地餐廳的精選年菜；副縣長王瑞德、祕書長洪瑞智、南投市長張嘉哲、全國民宿聯合會理長張心盈、南投縣烹飪公會理事長潘岱儒、南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇、及台灣民宿協會理事長彭成裕等人都共襄盛舉。

許淑華指出，南投縣因地形與氣候優勢，生產高品質且豐富的農特產品，因此，縣府鼓勵縣內餐廳業者，將農特產品入菜，烹調成特色年菜，她特別掛保證推薦給民眾，請大家踴躍訂購。

此外，今年南投燈會將從春節連假前1周，延續元宵節，大受歡迎的「卡娜赫拉」卡通兔，將再度領軍成為無人機空中展演的主角，歡迎各地民眾把握機會暢遊南投燈會。

潘岱儒表示，此次邀請8家餐廳業者共襄盛舉，包括南島會館、家味香客家廚房、成都生活美食館、饗富餐廳、田媽媽小半天餐坊、金都餐廳、涵碧樓大飯店、明園川菜餐廳，展示色香味俱全的特色年菜。

日月潭國家風景區管理處與國立暨南大學，為形塑民眾對於南投旅遊的獨特印象，打造「風土南投Terroir de Nantou」品牌，推動南投特色美食及伴手禮，呈現南投專屬的風味，主辦單位將在「樂旅南投」臉書粉絲專頁，抽出10份由日管處贊助的風土南投伴手禮，價值1000元。

觀光處長陳志賢表示，縣府正辦理「2022南投花卉嘉年華」活動，歡迎遊客到各鄉鎮賞花，並且到東埔、埔里及北港溪南投3大溫泉區泡好湯、吃美食。