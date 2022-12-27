在睽違兩年後，總統蔡英文在今（27）日召開記者會，接受媒體聯訪。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，這與「九合一大敗」和「副總統賴清德」有關，因為賴有問必答的形象，讓「腳已經跛一半」的蔡感到更不舒服。徐巧芯更直言，蔡英文是個很會絕處逢生的人，千萬不要小看她。

徐巧芯今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，她過去曾說過，蔡英文只重視「跛腳」與「美國」等兩件事，此時召開記者會，除了是在向賴清德嗆聲，警告賴不要太囂張，不要忽視仍有強大實力的英系，也是希望美國繼續給她支援。

徐巧芯解釋，在蔡英文已跛腳的情況下，美國就會開始看風向，更可能會轉而支持賴清德，進而散發出更多對蔡不利的消息，而這就不只是跛腳的問題，還可能會涉及司法官司。因此為了最後的尊嚴，美國要什麼，蔡英文一定要給；為了避免自己跛腳，該做的事情一定要做。

徐巧芯認為，蔡英文是個很會絕處逢生的人，千萬不要小看她，別以為民進黨在今年大選選輸，她就會放棄。徐巧芯指出，蔡英文經歷過多次須絕處逢生的情況，如她第一次要與蘇貞昌選黨主席、2012年總統大選敗給前總統馬英九，以及2018年民進黨在九合一大選大敗時，但她總是有想到、且也沒有放棄翻身的機會。

因此徐巧芯直言，她不認為2024年大選對國民黨來說很好打，民進黨必須要再碰上如今年般的瓶頸，國民黨才有機會與之一搏，因為現在民進黨正在快速重整，且蔡英文也在不斷出招。